【モデルプレス＝2026/06/11】お笑い芸人のあばれる君が6月9日、自身のInstagramを更新。長男の誕生日祝いの食卓を公開した。【写真】39歳人気芸人「豪華な食卓」妻と作った長男誕生日ディナー◆あばれる君、長男誕生日「お手製の御馳走」でお祝いあばれる君は「今日は長男の誕生日 お手製の御馳走で祝っております 配置がガチャガチャだけどどうせ男兄弟三人の食事だから仕方ない！！」とコメントし、マッシュポテトを添えたハン