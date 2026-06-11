aespaが、通算8作目となるミリオンセラーを達成した。6月11日、所属事務所SMエンターテインメントによると、aespaの2ndフルアルバム『LEMONADE』は、この日発表されたCircleチャート基準で累計売上枚数103万7190枚を突破した。【注目】「毎月新しい顔に…」ジゼル、整形説に痛快返答これにより、2ndミニアルバム『Girls』、3rdミニアルバム『MY WORLD』、4thミニアルバム『Drama』、1stフルアルバム『Armageddon』、5thミニアルバ