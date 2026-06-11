韓国メディア「メディアペン」（ウェブ版）が2026年6月11日、米マイナーリーグで打撃好調な韓国出身キム・ヘソン内野手（27）について、「3Aでは物足りない」と報じた。 4打数3安打で打率は.293から.323に上昇 米国2年目のキムは、今季マイナーリーグで開幕を迎えた。大リーグ昇格を目指す中、ムーキー・ベッツ内野手（33）が右脇腹を痛め負傷者リスト入りしたのに伴い、4月6日に大リーグに昇格した。 ユーティリティプレイヤーと