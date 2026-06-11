ゲームスタジオ・Rockstar Northが開発するオープンワールド型の人気アクションゲーム『グランド・セフト・オートVI(GTA6)』は2026年11月9日に発売される予定で、記事作成時点でトレーラームービーが2本公開されています。そして、「第3弾トレーラー公開は近い」と主張する人物がRockstar North本社周辺で独自の監視データを集めたとオンライン掲示板サイトのRedditに投稿し、注目を集めています。HQ oxygen analysis. Executives