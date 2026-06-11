◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１１日、枠順決定出走馬１８頭の枠順が、６月１１日、決定した。大阪杯、天皇賞・春を勝って春古馬３冠がかかるクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は３枠５番に決まった。鞍上は引き続き北村友一騎手。１７年に父が果たせなかった、春古馬３冠完全制覇に挑む。昨年のこのレースを完勝したメイショウタバル（牡