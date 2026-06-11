第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）北北海道大会の組み合わせ抽選会が行われた。計６８チームが出場し、２５日に開幕。今年からトーナメントが一本化され、１、２回戦は同地区同士で対戦。３回戦（ベスト３２）以降は他地区と対戦の可能性もあり、順調に日程が消化されれば、７月２０日にエスコンフィールドで決勝が行われる。春の北海道大会を制した旭川志峯は、２６日の初戦（２回戦）で旭川高専と対