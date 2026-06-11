◆カーリング日本選手権第４日（６月１１日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の２次リーグ（Ｌ）がスタートし、２大会連続準Ｖの北海道銀行が、グランディールを９―７で破って１次Ｌから続く連勝を「５」に伸ばした。第１エンド（Ｅ）でいきなり３点を先制すると第３、６Ｅで２点ずつを追加し、相手を引き離した。後半に入ると逆に第７、９Ｅで２点取られて１点差まで詰め寄られひやりとしたが、有利とされる後攻だった第１