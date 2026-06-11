向こう一週間、関東は天気が数日の周期で変化します。明日12日は、ザッと降る強い雨や雷雨に注意が必要です。15日は南部ほど雨の時間が長く、本降りになることもあるでしょう。晴れる日は気温がグンと上がり、熱中症のリスクが高まります。明日12日(金)あちらこちらで雨雲や雷雲が発達関東は、明日12日(金)も日差しが届くでしょう。ただ、上空の寒気や気圧の谷の影響で、大気の状態が不安定。午前中からにわか雨の可能性があり、