４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の公式サイトが１１日に更新され、今月１３、１４日の香川公演を予定通り開催すると伝えた。ボーカルの桜井和寿が５月３０日の大阪公演で体調不良となり２公演が中止となったが、無事にライブに復帰する。「香川公演開催に関するお知らせ」と題して報告され「６月１３日（土）・１４日（日）のあなぶきアリーナ香川公演につきましては、予定通り開催いたします」と伝えた。バンドの公