「ZE500 for ASMR GODDESS OF VICTORY: NIKKE Edition -Anis: Star Ver.-」パッケージ (C)SHIFT UP CORP. スマホゲーム「勝利の女神：NIKKE」のキャラクター・アニスがデザインされ、アニスの完全新録ボイスガイダンスも搭載したイヤフォン「ZE500 for ASMR GODDESS OF VICTORY: NIKKE Edition -Anis: Star Ver.-」が、オンラインストアのviviON BLUEで予約受付をしている。価格は11,000円。予約期間は6月15