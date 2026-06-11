毎日身につけるインナーだからこそ、着ごこちの良さも美しいシルエットも妥協したくないもの。そんな女性の願いに応える新作として、「ReFa VITALWEAR（リファ バイタルウェア）」から「モイストリブ ブラキャミソール」が登場しました。独自開発繊維による快適な着用感と、自然なバストメイクを叶える設計を兼ね備えた注目アイテム。日常をより心地よく、美しく彩る新しいインナーをご紹介します。 美しさと