日本野球機構（NPB）は11日、10日ソフトバンク戦で退場処分を受けた阪神・藤川監督を、厳重注意と制裁金10万円とする制裁を発表した。リクエストの映像検証後に異議申し立てをしたことで、退場処分になった。NPBは退場になった状況について、以下の通り説明した。7回表の阪神タイガースの攻撃、一死1塁の場面で1塁走者の熊谷選手は2塁への盗塁を企図しアウトの判定となった。その判定に対して、阪神・藤川監督から「リクエス