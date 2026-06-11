サッカーW杯優勝トロフィーオーストリアの大学など研究グループは11日までに、人工知能（AI）による機械学習で、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に参加する48チームの優勝する確率を計算した結果、スペインが14.5％で最も高かったとの予測を発表した。イングランド、フランス、ドイツと続いた。日本の優勝の確率は1.3％で全体の14番目となった。グループは過去の国際試合のデータや招集された選手それぞれの成