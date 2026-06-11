政府が、防衛装備品の輸出支援などを通じ、防衛産業を後押しする新たな組織を設立する方向で調整していることが分かりました。年内に改定される安全保障関連3文書に盛り込まれる方針です。3文書の改定にあたっては、ロシアによるウクライナ侵攻を踏まえ、長期間戦闘を続ける「継戦能力」の確保が重要視されていて、防衛産業の強化が不可欠とされています。複数の政府関係者によりますと、設立される新組織は、独立行政法人とする案