◇第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選第4代表決定トーナメント1回戦三菱重工West6―3兵庫県警察硬式野球部（2026年6月11日わかさスタジアム京都）2年ぶりの都市対抗出場を狙う三菱重工Westが第4代表決定トーナメント2回戦に進出した。「1番・左翼」として出場した根来祥汰外野手（28）が勝ち越しの決勝打を含む2本の適時打を放ち、3安打2打点と活躍。12安打6得点の打線をけん引した。次戦は、あす12日にYBSホール