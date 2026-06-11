高市総理は、11日総理官邸で最先端半導体の量産を目指す・ラピダスの社長と面会した。ラピダスの小池社長らは面会で、13日から高市総理がイギリスとイタリアを訪問するのに合わせ、両国の公的機関と研究開発協力で覚書を交わすことを報告し、「欧州と我々がともに手を組んで、今までになかったような新しい世界と技術を生み出す第1歩にしたい」と意気込んだ。高市総理は、「安全保障や経済関係で大切な国と研究機関との協力はとて