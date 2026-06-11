◇MLB フィリーズ 7-4 ブルージェイズ(日本時間11日、ロジャース・センター)ブルージェイズのマックス・シャーザー投手が、メジャー史上11人目の快挙となるキャリア通算3500奪三振を達成しました。この試合で先発したシャーザー投手は、メジャー19年目のレジェンド右腕。試合前の時点で積み上げた三振の数は3499個と、大記録まであと一歩と迫っていました。そして本拠地で挑んだ初回のマウンドでは、先頭打者にナ・リーグ本塁打ラ