8年ぶり全面刷新を迎えた「レクサスの中核セダン」レクサスは2026年6月11日、新型ミドルサイズセダン「ES」を発表しました。同日に発売しています。ESは1989年のレクサス創設時から販売されている中核車種のひとつで、日本国内においては8年ぶりの全面刷新となります。ESは1989年に登場したミドルサイズセダンです。同年にデビューしたフラッグシップセダン「LS」とともに、レクサスブランド立ち上げ時に登場したモデルと