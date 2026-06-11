＜宮里藍 サントリーレディス初日◇11日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。午前組の全選手が競技を終えて、「全米女子オープン」帰りの桑木志帆が8アンダー・単独首位でホールアウトしている。【写真】お久しぶりです！脇元華は今季復帰戦2打差2位タイに佐藤心結と永井花奈。3打差4位タイには菅楓華、青木瀬令奈、アマチュアのウンソ・チョイ（ニュージーラ