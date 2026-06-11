原発の高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、南鳥島に関する文献調査が始まった東京都小笠原村の住民有志は11日、調査に伴う交付金を受け取らないよう求める請願書を村議会に提出した。住民の1割に当たる264筆の署名を添えた。請願は24、25日の村議会で審査される。文献調査は3段階ある処分場選定プロセスの第1段階で、受け入れると国から最大20億円が交付される。地域振興や公共施設の整備、医療福祉の充