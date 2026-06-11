◇インターリーグブルージェイズ4−7フィリーズ（2026年6月10日トロント）ブルージェイズのマックス・シャーザー投手（41）が10日（日本時間11日）、本拠地でのフィリーズ戦に先発登板。初回先頭打者のシュワバーから見逃し三振を奪い、史上11人目となる通算「3500奪三振」を達成した。両リーグトップ23本塁打の元同僚（21年ナショナルズ）を打ち取った瞬間にロジャースセンターは大歓声が上がり、スタンディングオベー