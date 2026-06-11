11日午後2時3分ごろ、青森県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は浦河沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、青森県の東通村です。【各地の震度詳細】■震度2□青森県東通村■震度1□北海道函館市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝