サンワサプライ株式会社は、わずか60〜90秒ほどの短いウォームアップ時間でスピーディーに作業を開始できる2本ローラーのラミネーター「LM-A32R1W（A3まで対応）」「LM-A42R1W（A4まで対応）」を6月下旬に発売する。本製品は、ポスターやPOP、教材などの印刷物をラミネート加工することで、傷や汚れを防いで長持ちさせることができる。一般的なラミネーターの予熱時間が約5分〜8分に対して、本製品は60〜90秒でウォームアップでき