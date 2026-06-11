ボーカルグループ・Little Glee MonsterのMAYUさん（26）が活動を休止することが11日、公式サイトで発表されました。公式サイトによるとMAYUさんは、10日に行われたシングル発売記念イベントで歌唱中に体調不良となり、イベントが中止に。その後について「医療機関にて診察を受け、現在は容体も安定しており、大きな問題はないことを確認しております」としています。その上で「本人の体調回復を最優先に考え、医師の助言も踏まえ