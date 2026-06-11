カシオ計算機は6月10日から、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」で「Your Beat, Your Life.」をテーマにしたグローバルキャンペーンを順次展開する。XG、堀米雄斗、五十嵐カノア、RUSHBALLの4組をアンバサダーに起用し、自らの鼓動に従って限界に挑む人々へメッセージを発信していくとしている。「Your Beat, Your Life.」のキャンペーンビジュアル。XG、堀米雄斗、五十嵐カノア、RUSHBALLの4組をアンバサダーに起用する「G-SHOCK」は1983