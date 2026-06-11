SOURCE MUSIC所属のLE SSERAFIM、BELIFT LAB所属のILLIT、HYBE × Geffen RecordsによるKATSEYE――レーベルも出自も異なる3組によるコラボレーション・シングル「ICONIC BY MISTAKE」のMVが、6月11日午前0時にHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルで先行公開された。音源は6月12日午後1時にリリース予定。本日（6月11日）午後6時には韓国の音楽番組Mnet『M COUNTDOWN』で初ステージも披露される。【MVの場面写真を見る】疾走と衝突、