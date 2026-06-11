米株価指数先物堅調、米のイラン攻撃完了利上げ観測後退も支え 東京時間13:36現在 ダウ平均先物JUN 26月限50120.00（+130.00+0.26%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7306.50（+28.00+0.38%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限28746.25（+192.25+0.67%）