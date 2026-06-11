女優の名取裕子（６８）が、人気ドラマシリーズの“夫婦ショット”を披露し、反響を呼んでいる。名取は１１日までにインスタグラムを更新し、「今度の日曜日１４日テレビ朝日１６時３０分から『日曜マイチョイス』宅麻伸さんと私の青春時代の神奈川県厚木のあちこちご紹介します」と記し、監察医を演じたテレビ朝日系の２時間サスペンスドラマ「法医学教室の事件ファイル」シリーズで夫の警部補役で共演した俳優・宅麻伸（