Ｗ杯北中米大会がいよいよ開幕する。スポーツ報知では日本代表の勝利を祈念して「森保日本いざ世界一へ」の見出しが躍った号外を発行。１１日午後に新橋など東京都内のＪＲ主要駅で配布した。南野、三笘を故障で欠き、主将の遠藤のコンディションにも不安が残るが、森保一監督は「目の前の勝利と、日本サッカー発展のため、未来へつなぐ信念でやっていきたい」と決意を示している。「最高の景色」を合言葉に初の世界一を目