３２年ぶりの日本での夏季大会開催となる愛知・名古屋アジア大会は１１日で、開幕まで１００日。サーフィン女子で若きエース格の池田美来（みらい）が９月の愛知・名古屋アジア大会（愛知・田原市の太平洋ロングビーチ）代表候補“波乗りジャパン”に選ばれた。優勝すれば２０２８年ロサンゼルス五輪の初切符が与えられる大一番に挑む１８歳は「“世界のＩＫＥＤＡＭＩＲＡＩ”になれるようなサーフィンを目指す」と壮大な夢も