◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディス第１日（１１日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）進行中の第１ラウンドは午前組がプレーを終えた。前週のメジャー、全米女子オープンで１４位と健闘した桑木志帆（大和ハウス工業）が２度の３連続を含む８バーディー、ボギーなしで８アンダー６４をマークし、トップでホールアウトした。永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）、佐藤心結（みゆ、ニトリ）が６６