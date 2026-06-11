今回は、カットしたきゅうりを調味液につけて5分で完成する浅漬けレシピを4つご紹介します。定番の味からピリ辛、にんにくがきいたもの、塩麹味まで、お好みの味を見つけてみてください。 ▼ シンプルな甘酢漬け 酢や砂糖、しょうゆなどを混ぜたものにきゅうりを漬け込めばできあがり。酢を加えることで酸味がプラスされて、さっぱり食べられます。 ▼ にんにく入り！スタミナ漬け ごま油、塩、にんにく、ごまなどで味つけした