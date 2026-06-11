大麻の所持やコカインとMDMAを使用した罪に問われている音楽デュオ「Def Tech」のメンバー・西宮佑騎被告に対し、東京地裁は拘禁刑2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。音楽デュオ「Def Tech」メンバーのMicroとして活動する西宮佑騎被告（45）は今年2月、東京・渋谷区の自宅で大麻数グラムを所持したほか、千葉県内で車を運転中にコカインとMDMAを使用した罪に問われています。西宮被告は初公判で起訴内容を認