自民党の総裁などを務めた河野洋平・元衆院議長が亡くなったことを受けて、麻生太郎副総裁は、「大変ご指導をいただき、心底より感謝申し上げる」などと哀悼の意を表しました。自民党の総裁や外務大臣などを務めた河野洋平・元衆院議長は、今月8日に89歳で亡くなりました。麻生氏はきょう（11日）、派閥の会合で「我が党の総裁を務められ、また長く衆議院議長をお務めになられた河野洋平先生がご逝去された。私自身、長きにわたり