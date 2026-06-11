サッカーの女子プロリーグ「WEリーグ」のちふれASエルフェン埼玉は11日、公式サイトを通じ、DF柘植沙羽（20）が第1子を出産したと発表した。クラブは「柘植沙羽選手第一子誕生のお知らせ」を発表。「このたび、当クラブ所属の柘植沙羽選手が、4月に第一子を出産いたしましたのでお知らせいたします。母子ともに健康であり、現在は体調も安定しております。今後につきましては、育児とコンディションの回復状況を見ながら、競