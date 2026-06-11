きょう未明、神奈川県相模原市の河川敷で高校3年の女子生徒（17）が倒れているのが見つかり、死亡しました。警察は女子生徒の知人である10代の男性がいきさつを知っているとみて現在事情を聴いています。【写真を見る】相模原市の河川敷で発見の高3女子生徒（17）死亡殺人事件として知人男性（10代）に事情を聴く前夜に家族から通報神奈川捜査関係者によりますと、きょう午前2時ごろ、相模原市南区下溝の河川敷で女性が倒れ