弁護士ではないのに訴状を作って裁判所に提出するなどしたとして、名古屋地検特捜部は11日、弁護士法違反の疑いで、調査会社「エコワークリサーチ＆コンサルティング」（名古屋市中区）の代表取締役沼卓徳容疑者（58）＝愛知県一宮市＝を逮捕した。地検は認否を明らかにしていない。逮捕容疑は弁護士でないのに、報酬を得る目的で、2022年5月上旬ごろ〜今年3月上旬ごろ、別の会社の取締役らから依頼を受け、地位確認や自動車の