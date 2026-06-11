「火星への玄関口」と書かれたスペースXのロケット打ち上げ施設の看板＝5月18日、米テキサス州スターベース（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】英紙フィナンシャル・タイムズは11日までに、米宇宙開発企業スペースXが12日に予定する新規株式公開（IPO）について、売り出し価格に基づく時価総額1兆7800億ドル（約285兆円）のうち最大1兆ドルが、火星到達など実現が見通せない「夢物語のような挑戦」の達成を前提にしていると