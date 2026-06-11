女優の木村多江（55）が11日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。大ファンというスポーツの魅力を語った。同番組で試合観戦中の写真を披露した木村は「ラグビーが大好き」と告白。幸薄い役に引きずられ不安定になる気持ちを、試合観戦でリセットしているそうで「応援する時は、気づくと何かを振ってたりして」と打ち明けた。夢中になる理由を「ラグビーの精神がとても好きで」と木村。「倒れて