東京・葛飾区で男性4人が金塊を奪われた事件で、新たに23歳の男が警視庁に逮捕されました。男は先月、新宿区で強盗の準備をした疑いで現行犯逮捕されていました。逮捕されたのは植竹和弘容疑者（23）で、今年4月、葛飾区の路上で、すでに逮捕された2人と共に、金塊の取引に訪れた男性4人に催涙スプレーをかけるなどして重軽傷を負わせ、金塊2キロが入ったとみられるリュックサックを奪った疑いがもたれています。植竹容疑者は“闇