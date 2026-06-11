自民党の麻生太郎副総裁は11日、安定的な皇位継承に関する「立法府の総意」がとりまとめられたことについて、「長い年月がかかったが、ようやくここまでたどり着いた」と述べた。自らが率いる志公会（麻生派）の例会であいさつした。麻生氏は、「森英介衆院議長を初め、衆院・参院の正副議長に大変なご尽力をいただいた。各党各会派に対して極めて丁寧に向き合い、ギリギリの調整をしていただいた。心底より敬意を表したい」と述べ