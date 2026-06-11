◇MLB ロッキーズ3×-2カブス(日本時間11日、クアーズ・フィールド)カブスの先発・今永昇太投手が5回無失点と好投し、勝ち投手の権利を得て降板。しかしチームは8回に逆転を許し、9回に同点に追いつくものの、そのウラにサヨナラ負けとなりました。今季14度目の先発マウンドに上がった今永投手は、初回に2死から2人のランナーを背負いますが要所を締め無失点の立ち上がりとなります。2回は3つのアウトをいずれも三振に切って取り、