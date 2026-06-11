黒柳徹子（92）が11日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。女優木村多江（55）から告げられた“新事実”に仰天した。この日は木村がゲストとして出演。木村の親戚に昭和音大の初代学長を務めた日本を代表するテノール歌手の奥田良三さんがいることを紹介すると、木村は「良三おじさまは私のひいおばあちゃまの弟なんですけど、学長で。私もそこの学校に行っていたんですけど、私は歌が苦手で」と苦笑した。ま