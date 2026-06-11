6月11日、大阪エヴェッサは鈴木達也が契約満了に伴い退団することを発表し、バンビシャス奈良に移籍することを発表した。奈良との契約期間は2027－28シーズンまでの2年で、2027－28シーズンはプレイヤーオプションとなる。 東京都出身の鈴木は35歳で、169センチ69キロのポイントガード。2013－14シーズンに奈良でプロキャリアをスタートさせると、三遠ネオフェニッ