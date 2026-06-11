「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１１日午後１時現在でキオクシアホールディングスが「買い予想数上昇」４位となっている。 キオクシアは朝方にウリ気配スタートで６万７０００円台に水準を切り下げたが、寄り後は急速に戻り足に転じ、一時７万７０００円台まで水準を切り上げる場面があった。上下に約１万円の値幅で荒い値動きとなっている。前日の米国株市場で半導体関連株が売ら