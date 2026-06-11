丸千代山岡家が続伸している。１０日の取引終了後に発表した５月度の売上高速報で、既存店売上高が前年同月比８．９％増となり、５０カ月連続で前年実績を上回ったことが好材料視されている。客数が同８．０％増となり売り上げを牽引した。 出所：MINKABU PRESS