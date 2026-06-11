パナソニックは、ミラーレスカメラ「LUMIX S9」のファームウェアVer.2.0を6月9日（火）に公開した。 今回の更新では、LUMIX用スマートフォンアプリ「LUMIX Lab（Ver.3.0.0以上）」との連携機能が強化された。これまでワイヤレス接続のみに対応していたが、有線接続も可能になった。 そのほかリアルタイムLUT機能を使った撮影時に、LUTに付与された画質調整値（シャープネス、ノイズ除去、および写