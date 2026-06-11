革新的な技術で、快適な掃除体験を提供するRoborockは５月18日と19日、新製品の発表会とレアル・マドリーと協業のサッカーイベント「Where the Greatest Meet」を開催した。18日に行なわれた新製品発表会では、新たに日本市場で発売となる、Roborockの最新技術を搭載したフラッグシップモデルのロボット掃除機「Saros 20 Sonic」を含む６製品を発表した。日本PRマネージャーのアンダーソン勇介が、「Saros 20 Sonic」を中心