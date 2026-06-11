【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月20日・21日に大阪梅田・茶屋町一帯で開催される『ちゃやまち推しフェスティバル2026』より、大人気企画「推しきゃらアベニュー」やステージ配信情報ならびに各種施策情報が発表された。 ■「推しきゃらアベニュー」を2026年も実施 『推しフェス』は、「推し」をテーマに、アニメを中心にたくさんの「推し」を集めた街回遊型のイベント。4回目の開催とな