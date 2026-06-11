【写真】TXT、長身映えるブラックスーツ姿 【動画】グリーンカーペットでのインタビュー／カメラに笑顔で手を振るMrs. GREEN APPLEとTXTメンバー 6月10日、TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）が、神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたMrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』に出演。グリーンカーペットにオールブラックの衣装を纏って登場